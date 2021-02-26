ヴィレヴァン、CoCo壱番屋とコラボしたカレー皿やトートを発売
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは2月25日、カレーハウスCoCo壱番屋とのコラボ商品の発売を発表した。カレーハウスCoCo壱番屋監修のカレー皿やトートバッグなどが登場。26日17時より「ヴィレッジヴァンガードオンライン」限定で予約販売を開始する。
「【ココイチ監修】カレー皿」は食べ終えるとロゴが姿を見せるココイチらしい皿。サイズはW20cm×H14cmで、価格は2,970円（税込）。
「【ココイチ監修】ガチャベルト」と「【ココイチ監修】トートバッグ」はストリートファッションに馴染むおしゃれなアイテム。サイズはベルトが長さ123cmで、トートが縦37cm×横36cm。価格はそれぞれ2,200円（税込）と2,420円（税込）となっている。
「【ココイチ監修】スマホリング」はスマートフォンに取り付けて持ちやすさを向上できる便利グッズ。イラスト部分のサイズは正方形3.5cmで、販売価格は1,320円（税込）だ。また、バッグなどに取り付けられるコンパクトな約7cm×3cmサイズの「【ココイチ監修】アクリルキーホルダー」を935円（税込）で取り扱う。
製品ページ：https://vvstore.jp/feature/detail/15845/
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
URL：https://www.village-v.co.jp/
価格：935円（税込）〜
2021/02/25
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
URL：https://www.village-v.co.jp/
価格：935円（税込）〜
2021/02/25