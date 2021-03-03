iPadをノーパソ的に使える「タッチパッド付 Bluetoothキーボード」発売、サンワサプライから

サンワサプライ株式会社は、同社が運営する直営サイト「サンワダイレクト」において、「Bluetoothキーボード（400-SKB071）」を発売開始した。価格は3,618円（税別）。

本製品は、iPadOSで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード。



iPadでBluetoothでワイヤレス接続して使えば、iPadをディスプレイにしたノートパソコン的に使うことができる。



また、iPadやiPhoneで使用できる、「スクリーンショット」「コピー文章貼り付け」「ワンタッチでホーム画面表示」などの便利なショートカットキーを16個搭載する。



キーボードはキー同士が離れているアイソレーションタイプとパンタグラフ式を採用。



サイズは約幅257×奥行き172×高さ7mm、重量は約250g。iPadやiPhoneに使える角度調整可能なスタンド付き。最大3台登録可能（マルチペアリング可能）。約2時間の充電で約25時間連続使用可能。