「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」をテーマにした Fire-King 製スタッキングマグ2種が登場

株式会社ヒキダシは、2019年12月20日(金)、同社で取り扱うアメリカ発のガラス製食器ブランド「 Fire-King(ファイヤーキング)」にて、「スター・ウォーズ」シリーズの原点となる劇場公開第1作『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』をテーマにした、2種のスタッキングマグを発売開始する。Fire-King Japan オフィシャルサイトおよびオンラインストア「ヒキダシストア」で購入することができ、価格は各3,600円(税別)。



Fire-Kingは、1942年アメリカ・オハイオ州ランカスターにある耐熱ガラス食器メーカーの先駆け Anchor Hocking, LLC(アンカーホッキング社)で生まれた、テーブルウェアブランド。1986年アメリカで生産終了したミルクガラスの Fire-King は時を経て、日本のガラス職人の熟練した技術で受け継がれた製法のもと、今も日本で生産を続けている。コレクターも多い老舗ブランドだ。

アンバーカラーの「DARTH VADER」マグでは、正面に1977年スター・ウォーズ公開当時のポスターアートをイメージしたグラフィック、「ダース・ベイダー」「Xウイング」を配し、ヴィンテージ感のあるデザインに仕上げた。背面には、スター・ウォーズファンには馴染み深い、壮大なストーリーの幕開けとなる「A long time ago in a galaxy far, far away....(遠い昔、はるか彼方の銀河系で)」の一文がシンプルに施されている。