プリンストン、UREBAN AREMR GEAR製のAirPods向け耐衝撃ケースを発売
株式会社プリンストンは、URBAN ARMOR GEAR社製のAirPods 第1世代/第2世代用ケースを、2019年12月27日（金）に発売する。シリコンケースとハードケースを用意。シリコンケースにはブラック、オリーブドラブ、オレンジ、ブラック/ブラックと4色のバリエーションがある。市場予想価格は、シリコンケースが各2728円（税抜）で、ハードケースが3637円（税抜）。
URBAN ARMOR GEAR（UAG）社は、南カリフォルニアで設立されたブランド。耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発している。今回の製品は、UAGブランド初のAirPods 第1世代/第2世代用ケース。耐衝撃性に優れ、アメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしている。
底部の開閉が可能で、ケースを装着したままペアリングボタンの操作や充電が可能（第2世代ではワイヤレス充電にも対応）。付属品のカラビナで、バッグやベルトに留めることもできる。本体サイズ/重量は、シリコンケースが約61（幅）×60（高さ）×25（奥行）mm/約23gで、ハードケースが約62（幅）×64（高さ）×28（奥行）mm/約34g。
株式会社プリンストン
価格：オープン
URL：https://www.princeton.co.jp/
2019/12/20
価格：オープン
URL：https://www.princeton.co.jp/
2019/12/20