リンクス、充電と同時に自動でバックアップが実行されるカードリーダー「PhotoCube C」を発売

株式会社リンクスインターナショナルは、PhotoFast製のmicroSDメモリーカードリーダー「PhotoCube C」を、2019年12月28日（土）に発売する。最大2TBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応。USB Type-Cインターフェイスを搭載し、iOS、Android、macOS、Windowsで使用できる。希望小売価格は6527円（税抜）。

本製品は、USB 3.1接続でのデータ通信や、USB PD急速充電に対応。USB PD対応のUSB ACアダプタやモバイルバッテリーなどに接続することで、データをバックアップしながら同時に急速充電できる。パソコンで使用した場合には通常のカードリーダーとして機能するが、対応端末では充電と同時に自動バックアップが実行されることが特徴だ。

専用の多機能バックアップソリューション「PhotoFast ONE」は、写真や動画、各種データのバックアップ、ファイルの圧縮、暗号化、SNSのファイルの閲覧、ダウンロード機能を搭載。Touch IDによるセキュリティ機能も備えている。本体サイズは45.1（幅）×19.1（高さ）×35.1（奥行）mmで、重量は約9.4g。