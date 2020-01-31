moco、文字盤の数字を分け合うデザインのペアリングウォッチ発売
more conceive株式会社は1月31日、指時計専門ブランドmocoよりペアリングウォッチを発売した。指に取り付けるペアリングウォッチ。2月11日より販売を開始する。
本製品は、文字盤の数字デザインが左右で異なる指時計。恋人や親子、友人など、大切な人との時間を共有できるアイテムだ。文字盤のデザインは2種類で、ローマ数字とアラビア数字がある。ベルトカラーは全5色で、「black」「brown」「camel」「green」「red」が登場する。
本製品の素材は2種類で、シルバー(SV)とゴールド(K18)となっている。販売価格はそれぞれ「Pair-Roman Silver」「Pair-Arabic Silver」が78,100円（税込）、「Pair-Roman K18PG」「Pair-Arabic K18PG」が352,000円（税込）だ。
more conceive株式会社
URL：https://www.moco-watch.com/
価格：78,100円、352,000円（税込）
2020/1/31
URL：https://www.moco-watch.com/
価格：78,100円、352,000円（税込）
2020/1/31