キヤノンのフォトアルバムサービス「PhotoJewel S」が“春の35%OFFキャンペーン”を実施中

「PhotoJewel S」は、自動でフォトブックレイアウトを作成できるサービス。キヤノンの独自技術「EAGiAL」によって、選んだ写真が自動でレイアウトされ、簡単にフォトブックを仕上げて注文できる。自動レイアウト後の編集にも対応しており、こだわりをプラスすることが可能。キヤノンの業務用フォトプリンタ「DreamLabo 5000」で出力され、高画質、写真画質のフォトブックを気軽に楽しめる。

今回のキャンペーンの対象となっているのは、15cmスクエアと21cmスクエアの判型で、全て20ページ・スタンダードの仕様。15cmスクエアはソフトカバーで半光沢と光沢があり、21cmスクエアはソフトカバーとハードカバーのそれぞれで半光沢と光沢を選べる。