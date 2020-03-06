キヤノンのフォトアルバムサービス「PhotoJewel S」が“春の35%OFFキャンペーン”を実施中
キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、フォトアルバムサービス「PhotoJewel S」で、「15cm・21cmスクエア 人気6商品春の35％OFFキャンペーン」を実施中（https://cweb.canon.jp/photojewel-s/campaign/spring35off/）。2020年3月22日（日）まで、対象商品を35％OFFの価格で購入できるクーポンを利用できる。
「PhotoJewel S」は、自動でフォトブックレイアウトを作成できるサービス。キヤノンの独自技術「EAGiAL」によって、選んだ写真が自動でレイアウトされ、簡単にフォトブックを仕上げて注文できる。自動レイアウト後の編集にも対応しており、こだわりをプラスすることが可能。キヤノンの業務用フォトプリンタ「DreamLabo 5000」で出力され、高画質、写真画質のフォトブックを気軽に楽しめる。
今回のキャンペーンの対象となっているのは、15cmスクエアと21cmスクエアの判型で、全て20ページ・スタンダードの仕様。15cmスクエアはソフトカバーで半光沢と光沢があり、21cmスクエアはソフトカバーとハードカバーのそれぞれで半光沢と光沢を選べる。
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
URL：https://cweb.canon.jp/photojewel-s/
2020/03/06
URL：https://cweb.canon.jp/photojewel-s/
2020/03/06