プリンストン、UAG製の12.9インチ／11インチiPad Pro用ケースを発売
株式会社プリンストンは、URBAN ARMOR GEAR（UAG）社製の12.9インチiPad Pro（第4世代）および11インチiPad Pro（第2世代）用のケースを発売4月初旬より順次、発売すると発表した。
UAGは南カリフォルニアで設立された耐衝撃ケースのブランドで、今回発売するのは、アメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアした耐衝撃性を備えている。
ラインアップはハニカム構造によって高い耐衝撃性と軽量デザインを実現したフォリオタイプのケース「METROPOLISケース」と、Apple純正Smart Keyboard Folioを装着して使用できる「SCOUTケース」の2種類。カラーはMETROPOLISケースがブラック、マグマ、コバルトの3色で、SCOUTケースはブラックのみ。
ラインアップはハニカム構造によって高い耐衝撃性と軽量デザインを実現したフォリオタイプのケース「METROPOLISケース」と、Apple純正Smart Keyboard Folioを装着して使用できる「SCOUTケース」の2種類。カラーはMETROPOLISケースがブラック、マグマ、コバルトの3色で、SCOUTケースはブラックのみ。
株式会社プリンストン
価格：オープン
URL:https://www.princeton.co.jp/product/uagipdpro.html
URL:https://www.princeton.co.jp/product/uagipdprol3s.html
2020/04/09
価格：オープン
URL:https://www.princeton.co.jp/product/uagipdpro.html
URL:https://www.princeton.co.jp/product/uagipdprol3s.html
2020/04/09