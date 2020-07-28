日本最大級のカプセルトイ専門店「ガシャポンのデパート」が横浜と博多にオープン
株式会社バンダイナムコアミューズメントは、7月28日、新業態のカプセルトイ専門店「ガシャポンのデパート」を2店舗続けてオープンすると発表した。2020年8月1日(土)より「横浜ワールドポーターズ」(横浜市)で、8月8日(土)より「キャナルシティ博多」(福岡市)で営業を開始する。
カプセルトイはかつての“子供向けの安価なおもちゃ”というイメージから、精巧かつ多様な商品が気軽に楽しめる“大人がハマる趣味”へと変化を遂げ、毎月200種類ものカプセルトイが発売される巨大市場となった。コレクターや女性ファンも多い。
「ガシャポンのデパート」では、そんなカプセルトイファン達の“ガシャ活（ガシャポン活動）を豊かにする”をコンセプトに、日本最大級2,200面設置を実現。さらに、カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイ公式「ガシャポンオフィシャルショップ」がショップインショップとして登場し、充実した商品ラインナップを提供する。
＜取り扱い商品例＞
「ガシャポンのデパート」では、そんなカプセルトイファン達の“ガシャ活（ガシャポン活動）を豊かにする”をコンセプトに、日本最大級2,200面設置を実現。さらに、カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイ公式「ガシャポンオフィシャルショップ」がショップインショップとして登場し、充実した商品ラインナップを提供する。
＜取り扱い商品例＞
ガシャポンのデパート開業を記念して、自宅でガシャポンが楽しめる「バンダイ公式ガシャポンマシン」が当たるTwitterフォロー＆リツイートキャンペーンや、ご来店(チェックイン)で2000ptがもらえる、ナムコアプリ店舗フォロー＆チェックインキャンペーンも実施中。
ナムコポイントアプリでは、来店時のチェックインや、空カプセル回収でスタンプがたまり、クーポン券やプレゼント抽選の応募に利用できるシステムなども用意されている。
ナムコポイントアプリでは、来店時のチェックインや、空カプセル回収でスタンプがたまり、クーポン券やプレゼント抽選の応募に利用できるシステムなども用意されている。
＜店舗情報＞ガシャポンのデパート 横浜ワールドポーターズ店
所在地：神奈川県横浜市中区新港2-2-1
横浜ワールドポーターズ2階 ハムリーズ内
営業時間：10：30～21：00
規模：設置総数／2,200面、面積／約110坪
ガシャポンのデパート キャナルシティ博多店
所在地：福岡県福岡市博多区住吉1-2-74
キャナルシティ博多サウスビルB1 ハムリーズ内
営業時間：10：00～21：00
規模：設置総数／2,200面。面積／約120坪
株式会社バンダイナムコアミューズメント
URL：https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/
2020/07/28
URL：https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/
2020/07/28