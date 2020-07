ひらめきとアイデアがあふれ出す「ビジネスフレームワーク実践ブック」

株式会社エムディエヌコーポレーションは、ビジネスフレームワークをワークショップ感覚で楽しく学べる「ひらめきとアイデアがあふれ出す ビジネスフレームワーク実践ブック」を7月28日に発売する。B5判横/192P/2,200円(税別)。

説得力のある企画書を作成したい、顧客が「本当に求めているもの」を可視化したい、チームや組織が抱える問題を解決したい、既存のやり方に捉われず自由に発想を広げたい…。



フレームワークとは、ビジネスにおける様々な課題解決を効率的に進めるための「型」のこと。使い方次第で“魔法の杖”となる道具だが、取り扱いを間違えると、せっかくのアイデアや思考の広がりを阻害してしまうことにもなりかねない諸刃の剣でもある。



本書では、その本質を理解し、正しく使ってもらうため、「知る→守る→破る→離れる」の流れで構成。フレームワークの基本形にとどまらず、型をカスタマイズする、複数のフレームワークを組み合わせて活用する、新しい型を生み出す、といった実践的な使い方にも踏み込んで解説した。

〈本書で扱うフレームワーク〉

情報整理:ロジックツリー/MECE/As is/To be ほか事業分析:3C/4C/PEST分析/VRIO分析 ほか顧客理解:ペルソナ/共感マップ/カスタマージャーニーマップ ほか発想法:Yes, And/マンダラート/レゴ®シリアスプレイ® ほか体験設計:PASONAの法則/ストーリーボード/シナリオ・プランニング ほか戦略設計:バリュープロポジションキャンバス/ビジネスモデルキャンバス ほか自己理解:ジョハリの窓/Being Doing Having ほか目標設定:OKR/未来思考 ほかふりかえり:KPT/YWT/Fun Done Learnサイクル;OODA Loop/コルブの経験学習サイクル ほか思考法:ロジカル思考/デザイン思考/ゴールデンサークル ほか