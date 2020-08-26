objcts.io、カードポケットを備えた牛革iPhone 11 Pro手帳型ケースを発売

株式会社Zokeiは8月26日、objcts.ioより「Cashless Flip Case for iPhone 11 Pro」の発売を発表した。キャッシュレス決済に便利なiPhone 11 Pro対応の手帳型ケース。8月28日より、「objcts.io オンラインストア」にて、17,000円（税別）で販売する。

「Cashless Flip Case for iPhone 11 Pro」はキャッシュレスが進む時代に合わせたブランド初となるiPhoneケース。クレジットカードを3枚まで収納できる。カードポケットの位置は、外側からカードが見えないように配置されている。防水シュリンクレザーを用いることで、快適な使い心地と上質さを実現。

「Cashless Flip Case for iPhone 11 Pro」のサイズはW8cm×H14.5cm×D1.7cmで、重さ約70g。カラーラインナップは6色展開で、ブラック、ホワイトベージュ、ネイビー、グレー、ティーブラウン、オフホワイトとなっており、定番バックパック等で好評の色を採用している。