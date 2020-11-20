アンカーのバッテリーやオーディオが最大50％オフ！ Amazonセールに160製品以上を出品

セールの前半はブラックフライデー

アンカー・ジャパン株式会社は、Amazonが11月27日（金）9:00から12月1日（火）23:59まで開催するビッグセール「Amazonブラックフライデー＆サイバーマンデー」に参加し160製品以上を最大50%OFFで出品すると発表した。

セール後半はサイバーマンデー

出品ラインナップは、クリスマスプレゼントや自宅でリラックスしながら過ごす年末年始に最適な製品が中心。



おすすめは、「イヤホン・ヘッドホン」のカテゴリで1位を獲得した完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty Air 2」6,399円（20％オフ）と、USB急速充電器＆モバイルバッテリーの一体型モデル「Anker PowerCore Fusion 5000」2,099円（28％オフ）。



また、8台の機器を同時充電できるポータブル電源の最新モデル「Anker PowerHouse II 400」も25％割引の10,000円割引で29,800円になる。



そのほか、モバイルバッテリーの「Anker PowerCore 6700 Millennium Falcon Edition」2,000円（50％オフ）や急速充電器「Anker PowerPort 2 Elite ホワイト」1,119円（20％オフ）などが登場する。