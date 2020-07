海外を訪れているような気分でアート鑑賞を／2020年夏の展覧会情報

2020年夏の展覧会情報 vo.3

海外を訪れているような気分でアート鑑賞を

夏のおでかけは、暑さを忘れて、ちょっとクールに美術館や博物館でアート鑑賞はいかが。特にこの夏は、新型コロナウイルスの影響で休止・延期となっていた展覧会の開催が決まって、よりラインナップが充実。そこで今回は、2020年夏の注目展覧会をテーマ別でご紹介。「海外を訪れているような気分でアート鑑賞を」では、今最も旬なアーティストと言える覆面アーティスト・バンクシーの展覧会のほか、「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」など、延期が決まった大型企画展をピックアップ。



●取材・文:中村美枝(JAM SESSION)

国立西洋美術館

ロンドン・ナショナル・ギャラリー展

ファン・ゴッホの幸福に満ちた名品《ひまわり》が来日中

1824年に設立され、世界を代表する名門美術館として名を馳せるロンドン・ナショナル・ギャラリー。約200年の歴史の中で初となる、館外での大規模所蔵作品展が国立西洋美術館で開催されている。



展示される61点はすべて初来日。フェルメール、レンブラント、モネら、巨匠の名品が並び、なかでも見逃せないのが、ファン・ゴッホ《ひまわり》。日本の美術館に所蔵される同名作のベースとなった作品と言われ、南仏アルルで共に暮らしたゴーガンの寝室を飾るために描いたとの逸話も残されている。会場には、パルコがプロデュースした商品や、展覧会オリジナルグッズなどを販売する特設ショップも。個性派アイテムで、鑑賞の余韻に浸ろう。

東京都現代美術館

オラファー・エリアソン ときに川は橋となる

地球が抱える問題について、深く考えるきっかけになる

オラファー・エリアソン《太陽の中心への探査》2017 「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」展示風景(東京都現代美術館,2020) 撮影:福永一夫 Courtesy of the artist and PKM Gallery, Seoul © 2017 Olafur Eliasson

オラファー・エリアソン《溶ける氷河のシリーズ 1999/2019》2019 「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」展示風景(東京都現代美術館,2020) 撮影:福永一夫 Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles © 2019 Olafur Eliasson

オラファー・エリアソン《ビューティー》1993 「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」展示風景 (東京都現代美術館,2020) 撮影:福永一夫 Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles © 1993 Olafur Eliasson

現代を代表する世界的アーティスト、オラファ―・エリアソンの、日本では10年ぶりとなる大規模な個展が開催されている。アイルランド系デンマーク人であるエリアソンが国際的な評価を得たのは、アートを介したサステナブルな世界の実現に向けた試み。この展覧会も、彼の再生可能エネルギーへの関心と気候変動への働きかけを軸に構成されている。



《溶ける氷河のシリーズ 1999/2019》は、過去20年間の氷河の変化を目に見えるかたちで示した写真作品。大きく減少した氷河の姿を目の当たりにすると、「温暖化や自然災害に対して、自分に何ができるのか」と考えさせられる。ほかにもインスタレーション、彫刻、写真、ドローイング、水彩画など、多彩な作品が並ぶ。週末は混雑により入場制限をする場合があるので、比較的ゆっくり鑑賞できる平日の来館がおすすめ。

国立近代美術館

ピーター・ドイグ展

見覚えがあるような、ないような、不思議な風景画に心ときめく

《ガストホーフ・ツァ・ムルデンタールシュペレ》 2000-02年、油彩・キャンバス、196×296cm、シカゴ美術館

©Peter Doig. The Art Institute of Chicago, Gift of Nancy Lauter McDougal and Alfred L. McDougal, 2003. 433. All rights reserved, DACS & JASPAR 2020 C3120