【DESIGN DIGEST】書籍カバー『デリバリールーム／西尾維新』、デジタルコンテンツ『肌パフェ SKIN CHECK／資生堂』、CDジャケット『ブルーポップは鳴りやまない／三月のパンタシア』（2020.10.29）

●Senior Creative Director：藤川哲［Momentum］

●Creative Director＋Art Director＋Plannner：青柳真衣［Momentum］

●Web Director＋Art Director：坂本和也［Momentum］

●Copywriter：土佐栄樹

●Designer＋Plannner：結城香織［ワンダラクティブ］

●Photographer：細見恵里［hue］

●Hair & Make：石田美紀［資生堂 ビューティークリエイションセンター］

●Pâtissier：國分真

●Production：ワンダラクティブ

●Web Design：FUTUREK

●Account Exective：国広竜太、小嶋みどり［Momentum］

●PR：深尾麻鈴［Momentum］

2020

資生堂ジャパン