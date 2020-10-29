【DESIGN DIGEST】書籍カバー『デリバリールーム／西尾維新』、デジタルコンテンツ『肌パフェ SKIN CHECK／資生堂』、CDジャケット『ブルーポップは鳴りやまない／三月のパンタシア』（2020.10.29）

DESIGN DIGEST
「本」「ポスター」「パッケージ」「映像作品」「Web」など、魅力的な最新のデザインを毎週ダイジェストでお届けします。【一覧はこちら】
2020/10/29
●Illustrator：さめほし
2020
講談社
●Creative Director＋Art Director＋Plannner：青柳真衣［Momentum］
●Web Director＋Art Director：坂本和也［Momentum］
●Copywriter：土佐栄樹
●Designer＋Plannner：結城香織［ワンダラクティブ］
●Photographer：細見恵里［hue］
●Hair & Make：石田美紀［資生堂 ビューティークリエイションセンター］
●Pâtissier：國分真
●Production：ワンダラクティブ
●Web Design：FUTUREK
●Account Exective：国広竜太、小嶋みどり［Momentum］
●PR：深尾麻鈴［Momentum］
2020
資生堂ジャパン
●10月23日掲載：『PARCOオンライン商店街』『（読んだふりしたけど）ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法／三宅香帆 』
●10月15日掲載：『WAKEN／Cuushe』『NO YOUTH NO JAPAN vol.1』『ハッピー・オールド・イヤー』
●10月8日掲載：『いいちこ下町のハイボール』『more local／DENIMS』『くらげ色の蜜月／戸川昌子』
●10月1日掲載：『ポテボルダ』『デリカメゾン』『逃避行の窓／碧海祐人』
●9月25日掲載：『DENIM SHIRT GIRL／大橋ちっぽけ』『昼ビ』『日本語を、取り戻す。／小田嶋隆』
●9月18日掲載：『DEMAGOG／キタニタツヤ』『Genesis されど星は流れる／堀晃ほか』『チケットサプリ』
●9月11日掲載：『ルルルン クレンジングマイルドジェル』『竹林の七探偵／田中啓文』
●9月2日掲載：『HIGASA FOR ALL 日陰と距離を持ち歩こう。』『Long time no sea／みぃなとルーチ』『ABT6C』シリーズ