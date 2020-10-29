 【DESIGN DIGEST】書籍カバー『デリバリールーム／西尾維新』、デジタルコンテンツ『肌パフェ SKIN CHECK／資生堂』、CDジャケット『ブルーポップは鳴りやまない／三月のパンタシア』（2020.10.29） | デザインってオモシロイ -MdN Design Interactive-

【DESIGN DIGEST】書籍カバー『デリバリールーム／西尾維新』、デジタルコンテンツ『肌パフェ SKIN CHECK／資生堂』、CDジャケット『ブルーポップは鳴りやまない／三月のパンタシア』（2020.10.29）

2020.10.29 THU

新規会員登録
閉じる
  • TOP
  • 連載 - デザイン・アート
  • 【DESIGN DIGEST】書籍カバー『デリバリールーム／西尾維新』、デジタルコンテンツ『肌パフェ SKIN CHECK／資生堂』、CDジャケット『ブルーポップは鳴りやまない／三月のパンタシア』（2020.10.29）

デザイン・アート

2020.10.29 THU

Brand-New！
DESIGN DIGEST
「本」「ポスター」「パッケージ」「映像作品」「Web」など、魅力的な最新のデザインを毎週ダイジェストでお届けします。【一覧はこちら
2020/10/29
書籍カバー
西尾維新『デリバリールーム』
●Designer：祖父江慎＋藤井瑶［コズフィッシュ］
●Illustrator：さめほし
2020
講談社

西尾維新の小説『デリバリールーム』。儘宮宮子のもとに一通の招待状が届く。そこには、参加費50万円、デリバリールームへの入室が必須など、尋常ではない申し出が書かれていた。事情を抱える妊婦5人が集うが、一体何が始まるのか!?かわいらしい色使いに反して、溶け落ちていくような女性像がインパクトを与える独特のアートワークは、画家のさめほしによるもの。また装丁はコズフィッシュの祖父江慎、藤井瑶が手がけている。
デジタルコンテンツ
資生堂『肌パフェ SKIN CHECK』
●Senior Creative Director：藤川哲［Momentum］
●Creative Director＋Art Director＋Plannner：青柳真衣［Momentum］
●Web Director＋Art Director：坂本和也［Momentum］
●Copywriter：土佐栄樹
●Designer＋Plannner：結城香織［ワンダラクティブ］
●Photographer：細見恵里［hue］
●Hair & Make：石田美紀［資生堂 ビューティークリエイションセンター］
●Pâtissier：國分真
●Production：ワンダラクティブ
●Web Design：FUTUREK
●Account Exective：国広竜太、小嶋みどり［Momentum］
●PR：深尾麻鈴［Momentum］
2020
資生堂ジャパン
2020年10月より公開された、資生堂のデジタルコンテンツ『肌パフェ SKIN CHECK』。コラーゲン研究に基づき設計された「肌状態」や「生活習慣」などに関する質問に答えることで、一人ひとりの肌状態を分析。真皮・表皮・角層……と、目の前で肌パフェが完成していく様子を楽しめるユニークな試みで、結果は75通り。資生堂グローバルイノベーションセンターの研究員監修のもと、パティシエの國分真が色鮮やかで美しいスイーツで肌を表現している。
CDジャケット
三月のパンタシア『ブルーポップは鳴りやまない』
通常盤

通常盤

鳴りやまない盤

鳴りやまない盤

キービジュアル

キービジュアル

●Art Director＋Designer：斉藤那緒［BALCOLONY.］
●Illustrator：ダイスケリチャード
2020
ソニー・ミュージックレーベルズ
終わりと始まりの物語を空想するボーカル「みあ」を中心とした音楽プロジェクト、三月のパンタシア。2020年9月には、ブルーな気持ちをポップに昇華できますようにという想いを込めたアルバム『ブルーポップは鳴りやまない』をリリースした。緑がかったブルーの背景とアナログタッチのタイトルロゴとのコントラスト、どこか青春を感じさせるようなアンニュイなイラストが目を引くアートワークに。イラストはダイスケリチャードによるもの。
Brand-New！DESIGN DIGEST
●10月23日掲載：『PARCOオンライン商店街』『（読んだふりしたけど）ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法／三宅香帆 』

●10月15日掲載：『WAKEN／Cuushe』『NO YOUTH NO JAPAN vol.1』『ハッピー・オールド・イヤー』

●10月8日掲載：『いいちこ下町のハイボール』『more local／DENIMS』『くらげ色の蜜月／戸川昌子』

●10月1日掲載：『ポテボルダ』『デリカメゾン』『逃避行の窓／碧海祐人』

●9月25日掲載：『DENIM SHIRT GIRL／大橋ちっぽけ』『昼ビ』『日本語を、取り戻す。／小田嶋隆』

●9月18日掲載：『DEMAGOG／キタニタツヤ』『Genesis されど星は流れる／堀晃ほか』『チケットサプリ』

●9月11日掲載：『ルルルン クレンジングマイルドジェル』『竹林の七探偵／田中啓文』

●9月2日掲載：『HIGASA FOR ALL 日陰と距離を持ち歩こう。』『Long time no sea／みぃなとルーチ』『ABT6C』シリーズ
twitter facebook このエントリーをはてなブックマークに追加 RSS

この連載のすべての記事

アクセスランキング

10.19-10.25
MdN BOOKS｜デザインの本

デザイン求人情報

PICKUP

Pick upコンテンツ

現在

MdN公式Instagram

Instagramでは、デザイン関連本や本に関連した参加型コンテストについて発信しています。