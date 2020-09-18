 【DESIGN DIGEST】CDジャケット『DEMAGOG／キタニタツヤ』、書籍カバー『Genesis されど星は流れる／堀晃ほか』、商品パッケージ『チケットサプリ』（2020.9.18） | デザインってオモシロイ -MdN Design Interactive-

【DESIGN DIGEST】CDジャケット『DEMAGOG／キタニタツヤ』、書籍カバー『Genesis されど星は流れる／堀晃ほか』、商品パッケージ『チケットサプリ』（2020.9.18）

2020.9.18 FRI

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デザイン・アート

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Brand-New！
DESIGN DIGEST
「本」「ポスター」「パッケージ」「映像作品」「Web」など、魅力的な最新のデザインを毎週ダイジェストでお届けします。【一覧はこちら
2020/9/18
CDジャケット
キタニタツヤ『DEMAGOG』
通常盤

通常盤

初回生産限定盤

初回生産限定盤

●Art Director＋Graphic Designer：Ayana Inoue［CEKAI］
●Photographer：Genki Ito［Symphonic］
●Prop Designer：Florist : Milena Nomura［Camille］
●Set Designer：Kosaku Morii［Morii Bijutsu］
●Costume Designer：Nana Sasaki
●Special Thanks：Hitomi Iwanaga, Kana Fukuda［CEKAI］
2020
Sony Music Labels Inc.
作家として楽曲提供をしながら、ソロ活動も行うシンガーソングライター・キタニタツヤのコンセプトアルバム『DEMAGOG』。すべての楽曲が2020年3月以降に制作されており、思想や思考が今まで以上に表現された新作に。タイトルには“古代ギリシアの煽動的民衆指導者”という意味もあり、CDジャケットからも神秘的で宗教的な雰囲気を感じさせる。アートワークを手掛けたのは、クリエイティブチーム・CEKAIのAyana Inoue。
書籍カバー
堀晃ほか『Genesis されど星は流れる』
帯なし

帯なし

帯あり

帯あり

●Designer：小柳萌加、長﨑綾［next door design］
●Illustrator：カシワイ
2020
東京創元社
ベテランから未来を担う若手作家まで、現代のSF界を牽引する作家が集結した『Genesis されど星は流れる』。全編書き下ろしの7作品が収録されたアンソロジーシリーズの第3巻だ。装丁は、エディトリアルデザイン集団・next door designの小柳萌加と長﨑綾。装画は、漫画家でイラストレーターのカシワイによるもの。柔らかな色使いと優しいタッチのイラストで、ゆったり時が流れているような幻想的な世界観のアートワークに。
商品パッケージ
『チケットサプリ』
●Designer：mlookslike［KOHKOH］
2020
KOHKOH
2020年8月から発売がスタートした『チケットサプリ』。1万人以上の“生理”悩みに向き合い開発され、バイオリズムによって日々変化する心・身体・肌に合わせて最適な栄養分を摂取できる。個別包装のサプリは、「31 DAYS」「11 DAYS」「​3 DAYS」の3種類。チケットを模したスタイリッシュなデザインで、それぞれのパッケージには、自分の身体の状態に向き合い心地よく過ごす、さまざまな女性のイラストが描かれている。気軽におしゃれに取り入れられる魅力的な商品。
Brand-New！DESIGN DIGEST
●9月11日掲載：『ルルルン クレンジングマイルドジェル』『竹林の七探偵／田中啓文』

●9月2日掲載：『HIGASA FOR ALL 日陰と距離を持ち歩こう。』『Long time no sea／みぃなとルーチ』『ABT6C』

●8月28日掲載：『POSTBOX COOKIES』『ソワレ』『朗らかな皮膚とて不服／ずっと真夜中でいいのに。』

●8月24日掲載：『踊る星座／青山七恵』『ZENB VEGE BITESキャロット／ミツカングループZENB』『2020年 秋限定メイク／ファンケル』

●8月12日掲載：『おいしさうまれる栃木デザイン缶・おいしさあふれる群馬デザイン缶／サッポロ生ビール黒ラベル』『eatreat.TEA』『ニュアンス／いゔどっと』

●8月5日掲載：『盗作／ヨルシカ』『光の箱／衿沢世衣子』『すみだ北斎美術館監修ポテトチップス うすしお味/コンソメWパンチ』

●7月29日掲載：『海辺の映画館－キネマの玉手箱』『サキの忘れ物／津村記久子』『のん-THE NON-AL SPIRITS-』

●7月21日掲載：『トキメキ／yonawo』『TOKYO CELEBRATION COLLECTION／SABON』『有磯曙 酒粕入り 氷見うどん』
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