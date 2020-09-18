【DESIGN DIGEST】CDジャケット『DEMAGOG／キタニタツヤ』、書籍カバー『Genesis されど星は流れる／堀晃ほか』、商品パッケージ『チケットサプリ』（2020.9.18）

DESIGN DIGEST
「本」「ポスター」「パッケージ」「映像作品」「Web」など、魅力的な最新のデザインを毎週ダイジェストでお届けします。【一覧はこちら】
2020/9/18
●Photographer：Genki Ito［Symphonic］
●Prop Designer：Florist : Milena Nomura［Camille］
●Set Designer：Kosaku Morii［Morii Bijutsu］
●Costume Designer：Nana Sasaki
●Special Thanks：Hitomi Iwanaga, Kana Fukuda［CEKAI］
2020
Sony Music Labels Inc.
●Illustrator：カシワイ
2020
東京創元社
2020
KOHKOH
●9月11日掲載：『ルルルン クレンジングマイルドジェル』『竹林の七探偵／田中啓文』
●9月2日掲載：『HIGASA FOR ALL 日陰と距離を持ち歩こう。』『Long time no sea／みぃなとルーチ』『ABT6C』
●8月28日掲載：『POSTBOX COOKIES』『ソワレ』『朗らかな皮膚とて不服／ずっと真夜中でいいのに。』
●8月24日掲載：『踊る星座／青山七恵』『ZENB VEGE BITESキャロット／ミツカングループZENB』『2020年 秋限定メイク／ファンケル』
●8月12日掲載：『おいしさうまれる栃木デザイン缶・おいしさあふれる群馬デザイン缶／サッポロ生ビール黒ラベル』『eatreat.TEA』『ニュアンス／いゔどっと』
●8月5日掲載：『盗作／ヨルシカ』『光の箱／衿沢世衣子』『すみだ北斎美術館監修ポテトチップス うすしお味/コンソメWパンチ』
●7月29日掲載：『海辺の映画館－キネマの玉手箱』『サキの忘れ物／津村記久子』『のん-THE NON-AL SPIRITS-』
●7月21日掲載：『トキメキ／yonawo』『TOKYO CELEBRATION COLLECTION／SABON』『有磯曙 酒粕入り 氷見うどん』