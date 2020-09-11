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【DESIGN DIGEST】商品パッケージ『ルルルン クレンジングマイルドジェル』ほか、書籍カバー『竹林の七探偵／田中啓文』（2020.9.11）

2020.9.11 FRI

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デザイン・アート

2020.9.11 FRI

Brand-New！
DESIGN DIGEST
「本」「ポスター」「パッケージ」「映像作品」「Web」など、魅力的な最新のデザインを毎週ダイジェストでお届けします。【一覧はこちら
2020/9/9
商品パッケージ
『ルルルン クレンジングマイルドジェル』
『ルルルン クレンジングリッチシート』
『ルルルン クレンジングリセットウォーター』
●Creative Director：野崎賢⼀
●Copywriter：太⽥祐美⼦
●Art Director：宇崎弘美
●After Effects：奈村直
●Contents Provider：中⾕瑞希
●Photographer：森恒河［WHITNEY］
●Rretoucher：⼤井⼀葉［amana］
●PR：有⾺知良［JXL］
●Designer：鑓田佳広/高宜文［Plug］
2020
グライド・エンタープライズ
シリーズ累計12億枚※を突破したフェイスマスクブランド「ルルルン」から、新クレンジング『ルルルン クレンジングマイルドジェル』『ルルルン クレンジングリッチシート』『ルルルン クレンジングリセットウォーター』の3種がデビュー。“キレイをつくるクレンジング”をコンセプトに、従来の面倒、楽しくないという、クレンジングのマイナスイメージを払拭するような、ポップでカラフルな色の組み合わせに。ハッピーな気分になる商品パッケージだ。

※2011年7月～2020年4月の累計販売枚数
書籍カバー
田中啓文『竹林の七探偵』
帯なし

帯なし

帯あり

帯あり

●Designer：西村弘美
●Illustrator：千海博美
2020
光文社
妖しい魅力あふれる中国ファンタジーと、正統のアームチェア・ディテクティブを融合させた傑作『竹林の七探偵』。昔、中国は疑の国に、酒を酌み交わし清談に耽る7人の男たちがいた。彼らは、持ち寄った謎の話「疑案」に挑むが、一刀両断、明晰に解いてみせるのは、意外な紅一点だった……。落ち着いた色使いとオリエンタルなムードが漂い小説の世界観を引き立てる装画は、人気イラストレーターの千海博美が描いている。またデザイナーは、装丁家の西村弘美
Brand-New！DESIGN DIGEST
●9月2日掲載：『HIGASA FOR ALL 日陰と距離を持ち歩こう。』『Long time no sea／みぃなとルーチ』『ABT6C』シリーズ

●8月28日掲載：『POSTBOX COOKIES』『ソワレ』『朗らかな皮膚とて不服／ずっと真夜中でいいのに。』

●8月24日掲載：『踊る星座／青山七恵』『ZENB VEGE BITESキャロット／ミツカングループZENB』『2020年 秋限定メイク／ファンケル』

●8月12日掲載：『おいしさうまれる栃木デザイン缶・おいしさあふれる群馬デザイン缶／サッポロ生ビール黒ラベル』『eatreat.TEA』『ニュアンス／いゔどっと』

●8月5日掲載：『盗作／ヨルシカ』『光の箱／衿沢世衣子』『すみだ北斎美術館監修ポテトチップス うすしお味/コンソメWパンチ』

●7月29日掲載：『海辺の映画館－キネマの玉手箱』『サキの忘れ物／津村記久子』『のん-THE NON-AL SPIRITS-』

●7月21日掲載：『トキメキ／yonawo』『TOKYO CELEBRATION COLLECTION／SABON』『有磯曙 酒粕入り 氷見うどん』

●7月8日掲載：『抱きしめて、渋谷。』『ギュギュッと搾ったサングリア』『彼女たちの事情／新津きよみ』
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