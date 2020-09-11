【DESIGN DIGEST】商品パッケージ『ルルルン クレンジングマイルドジェル』ほか、書籍カバー『竹林の七探偵／田中啓文』（2020.9.11）

DESIGN DIGEST
「本」「ポスター」「パッケージ」「映像作品」「Web」など、魅力的な最新のデザインを毎週ダイジェストでお届けします。【一覧はこちら】
2020/9/9
『ルルルン クレンジングリッチシート』
『ルルルン クレンジングリセットウォーター』
●Copywriter：太⽥祐美⼦
●Art Director：宇崎弘美
●After Effects：奈村直
●Contents Provider：中⾕瑞希
●Photographer：森恒河［WHITNEY］
●Rretoucher：⼤井⼀葉［amana］
●PR：有⾺知良［JXL］
●Designer：鑓田佳広/高宜文［Plug］
2020
グライド・エンタープライズ
※2011年7月～2020年4月の累計販売枚数
●Illustrator：千海博美
2020
光文社
●9月2日掲載：『HIGASA FOR ALL 日陰と距離を持ち歩こう。』『Long time no sea／みぃなとルーチ』『ABT6C』シリーズ
●8月28日掲載：『POSTBOX COOKIES』『ソワレ』『朗らかな皮膚とて不服／ずっと真夜中でいいのに。』
●8月24日掲載：『踊る星座／青山七恵』『ZENB VEGE BITESキャロット／ミツカングループZENB』『2020年 秋限定メイク／ファンケル』
●8月12日掲載：『おいしさうまれる栃木デザイン缶・おいしさあふれる群馬デザイン缶／サッポロ生ビール黒ラベル』『eatreat.TEA』『ニュアンス／いゔどっと』
●8月5日掲載：『盗作／ヨルシカ』『光の箱／衿沢世衣子』『すみだ北斎美術館監修ポテトチップス うすしお味/コンソメWパンチ』
●7月29日掲載：『海辺の映画館－キネマの玉手箱』『サキの忘れ物／津村記久子』『のん-THE NON-AL SPIRITS-』
●7月21日掲載：『トキメキ／yonawo』『TOKYO CELEBRATION COLLECTION／SABON』『有磯曙 酒粕入り 氷見うどん』
●7月8日掲載：『抱きしめて、渋谷。』『ギュギュッと搾ったサングリア』『彼女たちの事情／新津きよみ』