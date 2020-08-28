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【DESIGN DIGEST】商品パッケージ『POSTBOX COOKIES』、メインビジュアル『ソワレ』、CDジャケット『朗らかな皮膚とて不服／ずっと真夜中でいいのに。』（2020.8.28）

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DESIGN DIGEST
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2020/8/28
商品パッケージ
『POSTBOX COOKIES』
HAPPY BIRTHDAY

HAPPY BIRTHDAY

CHEERS

CHEERS

CONGRATULATIONS

CONGRATULATIONS

TOKYO

TOKYO

THANK YOU

THANK YOU

I LOVE YOU

I LOVE YOU

HOW HAVE YOU BEEN?

HOW HAVE YOU BEEN?

HAVE A GOOD DAY TODAY

HAVE A GOOD DAY TODAY

●「HAPPY BIRTHDAY」Designer：坂本大樹［バウ広告事務所］
●「CHEERS」 Designer：坂本大樹［バウ広告事務所］
●「CONGRATULATIONS」 Designer：坂本大樹［バウ広告事務所］
●「TOKYO」Illustrator：大門佑輔［sinden inc.］
●「THANK YOU」Illustrator：大門佑輔［sinden inc.］
●「I LOVE YOU」Illustrator：大門佑輔［sinden inc.］
●「HOW HAVE YOU BEEN?」Illustrator：大門佑輔［sinden inc.］
●「HAVE A GOOD DAY TODAY」Illustrator：大門佑輔［sinden inc.］
2020
BAKE Inc.
2019年にデビューした『POSTBOX COOKIES』。2020年8月には、話題の施設「東京ギフトパレット」に常設店舗をオープンさせた。日常のちょっとした気持ちやお祝いの言葉を贈ることができるメッセージ付きのクッキーボックスで、東京のシンボル・東京タワーを描いた「TOKYO」、ダイナミックなフォントが目を引く「HAPPY BIRTHDAY」など、カラフルでユニークなイラスト8種類がそろう。手掛けたのは、バウ広告事務所の坂本大樹とsinden inc.の大門佑輔。
メインビジュアル
『ソワレ』
©２０２０ソワレフィルムパートナーズ

©２０２０ソワレフィルムパートナーズ

●Designer：三堀大介［SIREN］
2020
新世界合同会社
新世界合同会社の第1回プロデュース作品であり、外山文治監督オリジナル長編映画『ソワレ』。許されぬ罪を犯し逃避行する男女が、“生きる理由”があることを発見するまでを描く。W主演の村上虹郎と芋生悠を大胆に配置したモノトーンのメインビジュアルは、デザインスタジオ・SIRENの三堀大介によるもの。瞳にピントをあて、作品を想起させるシリアスな趣に。また、ブルーのタイトルロゴ「Soirée」がアクセントになっている。
CDジャケット
ずっと真夜中でいいのに。『朗らかな皮膚とて不服』
●Art Director＋Graphic Designer：Koji Shiouchi［CATTLEYA TOKYO］
●Assistant Desinger：Yuka Shiga［CATTLEYA TOKYO］
●Producer：Kohei Matsumoto
2020
UNIVERSAL MUSIC / EMI Records
2018年にYouTubeに初投稿した「秒針を噛む」が、600万回以上の再生回数を誇る音楽ユニット・ずっと真夜中でいいのに。。2020年8月には3枚目のミニアルバム『朗らかな皮膚とて不服』をリリースした。1980年代の8bitのゲームを思わせるレトロなタッチのCDジャケットは、CATTLEYA TOKYOの塩内浩二が手掛けている。懐かしさを醸し出しつつも、独特の色使いで新しさも感じさせるユニークなアートワークだ。
Brand-New！DESIGN DIGEST
●8月24日掲載：『踊る星座／青山七恵』『ZENB VEGE BITESキャロット／ミツカングループZENB』『2020年 秋限定メイク／ファンケル』

●8月12日掲載：『おいしさうまれる栃木デザイン缶・おいしさあふれる群馬デザイン缶／サッポロ生ビール黒ラベル』『eatreat.TEA』『ニュアンス／いゔどっと』

●8月5日掲載：『盗作／ヨルシカ』『光の箱／衿沢世衣子』『すみだ北斎美術館監修ポテトチップス うすしお味/コンソメWパンチ』

●7月29日掲載：『海辺の映画館－キネマの玉手箱』『サキの忘れ物／津村記久子』『のん-THE NON-AL SPIRITS-』

●7月21日掲載：『トキメキ／yonawo』『TOKYO CELEBRATION COLLECTION／SABON』『有磯曙 酒粕入り 氷見うどん』

●7月8日掲載：『抱きしめて、渋谷。』『ギュギュッと搾ったサングリア』『彼女たちの事情／新津きよみ』

●7月1日掲載：『願いがかなうぐつぐつカクテル』『ID-CAN』『はじめて花屋』

●6月24日掲載：『最果タヒ展』『IMS SUMMER 2020』『「塔牌」紹興花彫酒化粧壷＜陳五年＞』『さよなら願いごと／大崎梢』
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