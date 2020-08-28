【DESIGN DIGEST】商品パッケージ『POSTBOX COOKIES』、メインビジュアル『ソワレ』、CDジャケット『朗らかな皮膚とて不服／ずっと真夜中でいいのに。』（2020.8.28）

DESIGN DIGEST
「本」「ポスター」「パッケージ」「映像作品」「Web」など、魅力的な最新のデザインを毎週ダイジェストでお届けします。【一覧はこちら】
2020/8/28
●「CHEERS」 Designer：坂本大樹［バウ広告事務所］
●「CONGRATULATIONS」 Designer：坂本大樹［バウ広告事務所］
●「TOKYO」Illustrator：大門佑輔［sinden inc.］
●「THANK YOU」Illustrator：大門佑輔［sinden inc.］
●「I LOVE YOU」Illustrator：大門佑輔［sinden inc.］
●「HOW HAVE YOU BEEN?」Illustrator：大門佑輔［sinden inc.］
●「HAVE A GOOD DAY TODAY」Illustrator：大門佑輔［sinden inc.］
2020
BAKE Inc.
2020
新世界合同会社
●Assistant Desinger：Yuka Shiga［CATTLEYA TOKYO］
●Producer：Kohei Matsumoto
2020
UNIVERSAL MUSIC / EMI Records
●8月24日掲載：『踊る星座／青山七恵』『ZENB VEGE BITESキャロット／ミツカングループZENB』『2020年 秋限定メイク／ファンケル』
●8月12日掲載：『おいしさうまれる栃木デザイン缶・おいしさあふれる群馬デザイン缶／サッポロ生ビール黒ラベル』『eatreat.TEA』『ニュアンス／いゔどっと』
●8月5日掲載：『盗作／ヨルシカ』『光の箱／衿沢世衣子』『すみだ北斎美術館監修ポテトチップス うすしお味/コンソメWパンチ』
●7月29日掲載：『海辺の映画館－キネマの玉手箱』『サキの忘れ物／津村記久子』『のん-THE NON-AL SPIRITS-』
●7月21日掲載：『トキメキ／yonawo』『TOKYO CELEBRATION COLLECTION／SABON』『有磯曙 酒粕入り 氷見うどん』
●7月8日掲載：『抱きしめて、渋谷。』『ギュギュッと搾ったサングリア』『彼女たちの事情／新津きよみ』
●7月1日掲載：『願いがかなうぐつぐつカクテル』『ID-CAN』『はじめて花屋』
●6月24日掲載：『最果タヒ展』『IMS SUMMER 2020』『「塔牌」紹興花彫酒化粧壷＜陳五年＞』『さよなら願いごと／大崎梢』