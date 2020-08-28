【DESIGN DIGEST】商品パッケージ『POSTBOX COOKIES』、メインビジュアル『ソワレ』、CDジャケット『朗らかな皮膚とて不服／ずっと真夜中でいいのに。』（2020.8.28）

●「HAPPY BIRTHDAY」Designer：坂本大樹［バウ広告事務所］

●「CHEERS」 Designer：坂本大樹［バウ広告事務所］

●「CONGRATULATIONS」 Designer：坂本大樹［バウ広告事務所］

●「TOKYO」Illustrator：大門佑輔［sinden inc.］

●「THANK YOU」Illustrator：大門佑輔［sinden inc.］

●「I LOVE YOU」Illustrator：大門佑輔［sinden inc.］

●「HOW HAVE YOU BEEN?」Illustrator：大門佑輔［sinden inc.］

●「HAVE A GOOD DAY TODAY」Illustrator：大門佑輔［sinden inc.］

2020

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