【DESIGN DIGEST】ポスター 『ミッドサマー』、商品パッケージ「まかないこすめ『桜』シリーズ」、文房具『ル ブルトン』（2020.2.19）

DESIGN DIGEST
「本」「ポスター」「パッケージ」「映像作品」「Web」など、魅力的な最新のデザインを毎週ダイジェストでお届けします。【一覧はこちら】
2020/2/5
2020
ファントム・フィルム
2020
ディーフィット
2019
デルフォニックス
●2月12日掲載：『AKOMEYA Cat’s-猫のお福分け-』『猫君／畠中恵』『キャラメルゴースト缶／キャラメルゴーストハウス』
●2月5日掲載：『Opportunity／DracoVirgo』『and and 運命の組み合わせボトル』『魔法のサーカスと奇跡の本／エリカ・スワイラー』
●1月29日掲載：2020年バレンタインチョコレート特集／COCKTAIL CHOCOLAT BAR、資生堂パーラーなど、国内ブランドに注目
●1月22日掲載：『失恋スクラップ／コレサワ』『ぷくぷく／森沢明夫』『北海道の現在（イマ）を、東京で知る。− 有楽町 どさんこ旅サロン −』
●1月15日掲載：『Good News Is Bad News／Helsinki Lambda Club』『やっさもっさ／獅子文六』
●1月8日掲載：『麒麟がくる』『PURE／Cö shu Nie』『75BEER』
●12月25日掲載：韓国文学のブックカバー3選『となりのヨンヒさん／チョン・ソヨン』『短篇集ダブル サイドＡ・Ｂ／パク・ミンギュ』『中央駅／キム・ヘジン』