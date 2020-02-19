 【DESIGN DIGEST】ポスター 『ミッドサマー』、商品パッケージ「まかないこすめ『桜』シリーズ」、文房具『ル ブルトン』（2020.2.19） | デザインってオモシロイ -MdN Design Interactive-

【DESIGN DIGEST】ポスター 『ミッドサマー』、商品パッケージ「まかないこすめ『桜』シリーズ」、文房具『ル ブルトン』（2020.2.19）

2020.2.19 WED

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デザイン・アート

2020.2.19 WED

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DESIGN DIGEST
「本」「ポスター」「パッケージ」「映像作品」「Web」など、魅力的な最新のデザインを毎週ダイジェストでお届けします。【一覧はこちら
2020/2/5
映画ポスター／チラシ
『ミッドサマー』
ポスター

ポスター

チラシ

チラシ

●Designer：大島依提亜
2020
ファントム・フィルム
ハリウッドの製作陣が最も組みたいクリエイターとして注目する、アリ・アスター監督の最新映画『ミッドサマー』。ダークなイメージとは正反対の明るく華やかな祝祭を舞台に繰り広げられる、いまだかつてない“フェスティバル・スリラー”に。登場人物を大胆に配置したビジュアルは、涙ぐむ表情や、中央にあしらわれた「祝祭がはじまる」のキャッチコピー 、タイプライターで打ったようなロゴなど、美しくも不穏な空気感を漂わせる洗練されたデザイン。劇場に足を運びたくなるポスターだ。
商品パッケージ
まかないこすめ『桜』シリーズ
●制作：まかないこすめ
2020
ディーフィット
100年の時間をかけて生まれた、自然由来の成分を使った和のコスメ「まかないこすめ」。ほんのり甘く、上品で爽やかな桜の香りが特徴の『桜』シリーズが、2020年2月7日（金）より限定発売。ハンドクリームや保湿スプレーなどがラインナップしている。パステル調の柔らかなグリーンを背景に、濃淡をつけたかわいらしい桜と金色の装飾が映える、春らしく優美なパッケージデザイン。
文房具
『ル ブルトン』
●制作：デルフォニックス
2019
デルフォニックス
2019年12月に開催した「文具女子博2019」で先行販売され話題となった、デルフォニックスのオリジナルステーショナリー『ル ブルトン』。ある少女がデパートで体験したときめきの空間＝“幼い頃の思い出のデパート”がテーマ。初めて見つけたかわいい洋服、レストランのおいしそうなメニュー、エレベーターのお姉さんなどを、優しく淡い色使いとレトロモダンな趣のイラストで表現している。
Brand-New！DESIGN DIGEST
●2月12日掲載：『AKOMEYA Cat’s-猫のお福分け-』『猫君／畠中恵』『キャラメルゴースト缶／キャラメルゴーストハウス』

●2月5日掲載：『Opportunity／DracoVirgo』『and and　運命の組み合わせボトル』『魔法のサーカスと奇跡の本／エリカ・スワイラー』

●1月29日掲載：2020年バレンタインチョコレート特集／COCKTAIL CHOCOLAT BAR、資生堂パーラーなど、国内ブランドに注目

●1月22日掲載：『失恋スクラップ／コレサワ』『ぷくぷく／森沢明夫』『北海道の現在（イマ）を、東京で知る。− 有楽町 どさんこ旅サロン −』

●1月15日掲載：『Good News Is Bad News／Helsinki Lambda Club』『やっさもっさ／獅子文六』

●1月8日掲載：『麒麟がくる』『PURE／Cö shu Nie』『75BEER』

●12月25日掲載：韓国文学のブックカバー3選『となりのヨンヒさん／チョン・ソヨン』『短篇集ダブル　サイドＡ・Ｂ／パク・ミンギュ』『中央駅／キム・ヘジン』
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