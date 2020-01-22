【DESIGN DIGEST】CDジャケット『失恋スクラップ／コレサワ』、書籍カバー『ぷくぷく／森沢明夫』、ポスター『北海道の現在（イマ）を、東京で知る。− 有楽町 どさんこ旅サロン −』（2020.1.22）

DESIGN DIGEST
「本」「ポスター」「パッケージ」「映像作品」「Web」など、魅力的な最新のデザインを毎週ダイジェストでお届けします。【一覧はこちら】
2020/1/22
2020
キングレコード
●Illustrator：大久保つぐみ
2019
小学館
●Assistant Designer：豊田メル
●Account Exective：清水千晶
●Planner＋Director：大段直也
●Public Relations：嶋田優奈
●制作：RaNa extractive, Inc.
2020
北海道観光振興機構
●1月15日掲載：『Good News Is Bad News／Helsinki Lambda Club』『やっさもっさ／獅子文六』
●1月8日掲載：『麒麟がくる』『PURE／Cö shu Nie』『75BEER』
●12月25日掲載：韓国文学のブックカバー3選『となりのヨンヒさん／チョン・ソヨン』『短篇集ダブル サイドＡ・Ｂ／パク・ミンギュ』『中央駅／キム・ヘジン』
●12月12日掲載：『なぎスケ！』『SHIBUYA SKY』『カルピス®キャンディ 発酵ブレンド』
●12月4日掲載：『横浜ハンマーヘッド』『THE POWER OF CHRISTMAS -LUMINE CHRISTMAS 2019-』『僕のなかの壊れていない部分／白石一文』
●11月20日掲載：『檸檬堂』『キムラミルク』
●11月13日掲載：『ソーダでおいしい赤玉パンチ』『カネボウ ボディ リピッド ウェア』『オカモトコウキ（OKAMOTO‘S）／GIRL』