 【DESIGN DIGEST】2月22日“猫の日”特別編！『AKOMEYA Cat’s-猫のお福分け-』『猫君／畠中恵』『キャラメルゴースト缶／キャラメルゴーストハウス』（2020.2.12） | デザインってオモシロイ -MdN Design Interactive-

【DESIGN DIGEST】2月22日“猫の日”特別編！『AKOMEYA Cat’s-猫のお福分け-』『猫君／畠中恵』『キャラメルゴースト缶／キャラメルゴーストハウス』（2020.2.12）

2020.2.12 WED

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デザイン・アート

2020.2.12 WED

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DESIGN DIGEST
「本」「ポスター」「パッケージ」「映像作品」「Web」など、魅力的な最新のデザインを毎週ダイジェストでお届けします。今回は2月22日の猫の日にあわせて、猫をデザインしたパッケージや書籍カバーなどをご紹介！【一覧はこちら
2020/2/12
メイングラフィック／ロゴ／商品パッケージほか
『AKOMEYA Cat's-猫のお福分け-』
原画

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ロゴ

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サイトバナー

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コラボレーションアイテム

コラボレーションアイテム

●Director：SUNDAY ISSUE
●Illustrator：石黒亜矢子
2020
AKOMEYA TOKYO
“お福分けのこころ”をコンセプトに、お米をはじめとした食品やキッチン雑貨などを取りそろえるライフスタイルショップ「AKOMEYA TOKYO」。2020年2月15日（土）から3月5日（木）までの期間、「Cat’s ISSUE」とのコラボレーションイベント『AKOMEYA Cat's-猫のお福分け-』を展開。絵本作家である石黒亜矢子が描き下ろした、ちょっと陽気で妖艶な招き猫たちが目を引くメイングラフィックに。ディレクションは、SUNDAY ISSUEが手掛けている。
書籍カバー
畠中恵『猫君』
●Designer：アルビレオ
●Illustrator：荒戸里也子
2020
集英社
累計800万部を超える大人気ファンタジー時代小説『しゃばけ』シリーズの著者、畠中恵が贈る『猫君（ねこぎみ）』。20年生きて妖怪・猫又になった茶虎で金目銀目の“みかん”が、仲間の猫又とともにいくつもの試練に挑んでいくお江戸ファンタジーだ。火の玉、猫のしっぽをあしらった特徴的なタイトルロゴ、ユーモラスで生き生きとした登場人物たちの個性が光るイラストが魅力的な書籍カバー。装丁はアルビレオ、装画は画家の荒戸里也子が担当した。
商品パッケージ
キャラメルゴーストハウス『キャラメルゴースト缶』
キービジュアル

キービジュアル

●Art Director：河西達也
●Illustrator：北澤平祐
シュクレイ
キャラメルスイーツ専門店「キャラメルゴーストハウス」の期間限定アイテムで、「キャラメルチョコレートクッキー」と「キャラメルフィナンシェ」を詰め合わせた『キャラメルゴースト缶』。パッケージには、同ブランドのキャラクターであるキャラメルおばけと黒猫のメルちゃん、かわいらしいモンスターたちを描き、ビビッドな色使いと相まって、賑やかで楽しいデザインに。今回特別に書き下ろされたイラストは北澤平祐によるもの。
Brand-New！DESIGN DIGEST
●2月5日掲載：『Opportunity／DracoVirgo』『and and　運命の組み合わせボトル』『魔法のサーカスと奇跡の本／エリカ・スワイラー』

●1月29日掲載：2020年バレンタインチョコレート特集／COCKTAIL CHOCOLAT BAR、資生堂パーラーなど、国内ブランドに注目

●1月22日掲載：『失恋スクラップ／コレサワ』『ぷくぷく／森沢明夫』『北海道の現在（イマ）を、東京で知る。− 有楽町 どさんこ旅サロン −』

●1月15日掲載：『Good News Is Bad News／Helsinki Lambda Club』『やっさもっさ／獅子文六』

●1月8日掲載：『麒麟がくる』『PURE／Cö shu Nie』『75BEER』

●12月25日掲載：韓国文学のブックカバー3選『となりのヨンヒさん／チョン・ソヨン』『短篇集ダブル　サイドＡ・Ｂ／パク・ミンギュ』『中央駅／キム・ヘジン』

●12月12日掲載：『なぎスケ！』『SHIBUYA SKY』『カルピス®キャンディ 発酵ブレンド』
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