 【DESIGN DIGEST】ポスター『東北風土マラソン＆フェスティバル2020』、書籍カバー『これでもいいのだ／ジェーン・スー』、商品パッケージ『海苔の瞳』（2020.2.27） | デザインってオモシロイ -MdN Design Interactive-

【DESIGN DIGEST】ポスター『東北風土マラソン＆フェスティバル2020』、書籍カバー『これでもいいのだ／ジェーン・スー』、商品パッケージ『海苔の瞳』（2020.2.27）

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2020/2/27
ポスター
『東北風土マラソン＆フェスティバル2020』
●Creative Director：阿部倫子［Office Abebe］
●Art Director：川田涼［ブートレグ］
●Illustrator：小笠原徹
2020
東北風土マラソン＆フェスティバル2020
2020年4月25日（土）、26日（日）に開催される“お祭りマラソン”『東北風土マラソン＆フェスティバル2020』。東北地方のさまざまなグルメが味わえ、コスプレをしながらマラソンに参加できるのもポイントだ。今年の仮装のテーマである「スーパーヒーロー」をイメージさせる人々をイラストで表現。鮮やかな色使いも際立ち、楽しさや、勢い、賑わいを随所に感じさせるデザインに。
書籍カバー
ジェーン・スー『これでもいいのだ』
●Designer：佐藤亜沙美［サトウサンカイ］
●Illustrator：川原瑞丸
2020
中央公論新社
コラムニスト、ラジオパーソナリティでもあるジェーン・スーのエッセイ『これでもいいのだ』。「私の私による私のためのオバさん宣言」「ありもの恨み」など、疲れた心にしみる66篇を収録。中央に登場する著者を描いたイラストは、タイトルの『これでもいいのだ』を感じさせるポジティブな姿に。装画と挿絵は川原瑞丸、デザインはサトウサンカイの佐藤亜沙美が担当した。
商品パッケージ
『海苔の瞳』
●Designer：Bespoke
●Illustrator：fancomi
2019
磯屋
食生活から快活な毎日をサポートする、栄養機能食品「海苔の新味　磯屋のひと手間シリーズ」。夜間の視力維持や、皮膚・粘膜の健康維持を助けるビタミンAを付加した味付海苔だ。fancomiが手掛けた、大きな口を開けて海苔を食べる女の子がかわいらしく、キャッチコピー「なんで海苔にビタミンAがはいっているの？」にも目がいく、シンプルでありながら商品の魅力が伝わるパッケージ。
Brand-New！DESIGN DIGEST
●2月19日掲載：『ミッドサマー』「まかないこすめ『桜』シリーズ」『ル ブルトン』

●2月12日掲載：『AKOMEYA Cat’s-猫のお福分け-』『猫君／畠中恵』『キャラメルゴースト缶／キャラメルゴーストハウス』

●2月5日掲載：『Opportunity／DracoVirgo』『and and　運命の組み合わせボトル』『魔法のサーカスと奇跡の本／エリカ・スワイラー』

●1月29日掲載：2020年バレンタインチョコレート特集／COCKTAIL CHOCOLAT BAR、資生堂パーラーなど、国内ブランドに注目

●1月22日掲載：『失恋スクラップ／コレサワ』『ぷくぷく／森沢明夫』『北海道の現在（イマ）を、東京で知る。− 有楽町 どさんこ旅サロン −』

●1月15日掲載：『Good News Is Bad News／Helsinki Lambda Club』『やっさもっさ／獅子文六』

●1月8日掲載：『麒麟がくる』『PURE／Cö shu Nie』『75BEER』
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