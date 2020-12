【DESIGN DIGEST】メインビジュアル『For Someone, Somewhere.／PARCO 2020 クリスマスキャンペーン』、配信ジャケット『SILK／Black Boboi』映画ポスター・チラシ『愛しのダディー殺害計画』（2020.12.17）

Brand-New!

2020/12/17

メインビジュアル PARCO 2020 クリスマスキャンペーン

『For Someone, Somewhere.』

●Art Director+Designer:田部井美奈

●Photographer:小川真輝

●Stylist:田畑アリサ

●Costume Designer:藤本美沙

●Hair & Make:河村慎也[mod’s hair]

●美術:岡本真由美

●Model:Stacy K[Wizard]、Scott[WEST]

●企画・プロデュース:PARCO、RCKT/Rocket Company*

2020

パルコ



PARCO 2020 クリスマスキャンペーン『For Someone, Somewhere.』コンセプト



人と人との触れ合いが減り、

同じ空間で人と出会うことに、後ろ向きになりがちなこの頃。

自分だけ、恋人だけ、家族だけ、

身の回りの狭い関わりに目が行きすぎていませんか。



人のことを想うクリスマスの日。

見知らぬ誰か、その誰かが暮らす街、社会、自然。

こんな今だからこそ、もっと広い世界に気持ちを広げていきたい。



どこかにいる、誰かへ。



For Someone, Somewhere.

Christmas, PARCO.

配信ジャケット Black Boboi『SILK』



●Art Director+Designer:semimarrow

2020

BINDIVIDUAL



映画ポスター・チラシ 『愛しのダディー殺害計画』



2020年12月限定上映。〜12月17日(木)WHITE CINE QUINTO(渋谷パルコ 8F)、12月18日(金)・19日(土)UPLINK京都で公開

チラシ表面 チラシ裏面