 【DESIGN DIGEST】CDジャケット『GRADATI∞N／Little Glee Monster』、商品パッケージ『tiny tiny／niko and ...』、書籍カバー 『わたしたちが光の速さで進めないなら／キム・チョヨプ著、カン・バンファ、ユン・ジヨン訳』（2021.1.20） | デザインってオモシロイ -MdN Design Interactive-

【DESIGN DIGEST】CDジャケット『GRADATI∞N／Little Glee Monster』、商品パッケージ『tiny tiny／niko and ...』、書籍カバー 『わたしたちが光の速さで進めないなら／キム・チョヨプ著、カン・バンファ、ユン・ジヨン訳』（2021.1.20）

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デザイン・アート

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DESIGN DIGEST
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2021/1/20
CDジャケット
Little Glee Monster『GRADATI∞N』
初回生産限定盤A

初回生産限定盤A

初回生産限定盤B

初回生産限定盤B

通常盤

通常盤

アーティスト写真

アーティスト写真

●Art Director＋Designer：Takumi Kawamoto［Sony Music Solutions］、Yurie Ishida
●Illustrator：Masanori Ushiki
●Photographer：Daisuke Ito［SIGNO］
●Prop：Shinsuke Kobayashi［elephantlive］
2021
ソニー・ミュージックレーベルズ
女性ボーカルグループ・Little Glee Monsterが、2021年1月20日（水）にベストアルバム『GRADATI∞N（グラデーション）』をリリース。新曲2曲、さらに過去に発表された16曲を歌い直して収録された1枚だ。CDジャケットのアートワークを手がけたのは、アーティストのUshiki Masanori。“超未来のリトグリ”をイメージして描き下ろされ、「Little Glee Monsterの歌が概念としてずっと残っていく」というテーマになっている。
商品パッケージ
niko and ...『tiny tiny』
●Designer＋Illustrator：関谷有紀［Adastria Co., Ltd.］、井手陽子［iimon design studio］
2020
アダストリア
スタイルエディトリアルブランド「niko and ...」から、初のコスメライン「tiny tiny」が誕生。「わたしサイズの“きがえる”コスメ」をコンセプトに、クッションファンデーションやアイシャドウなどがラインナップしている。アクセサリーを選ぶような楽しさで、服に合わせてコスメも気軽に試せるよう、手のひらに収まるサイズ感でパウチを使用しているのも特徴だ。また、キャッチーな見た目で持ち歩きたくなるデザインを施した。
書籍カバー
キム・チョヨプ著、カン・バンファ、ユン・ジヨン訳
『わたしたちが光の速さで進めないなら』
●Designer：河合はるな［早川書房デザイン室］
●Illustrator：カシワイ
早川書房
2020
韓国で女性たちに支持されているキム・チョヨプのベストセラーSF短篇集『わたしたちが光の速さで進めないなら』。冷凍睡眠による別れを描き韓国科学文学賞佳作を受賞した表題作、同賞中短編大賞受賞の「館内紛失」など、7篇を収録している。装丁は早川書房デザイン室の河合はるな、イラストは漫画家でありイラストレーターのカシワイが手がけている。地球をバックに1人の女性が佇み、SF作品らしい壮大さとどこか儚さを感じさせる幻想的なアートワークに。
Brand-New！DESIGN DIGEST
●12月25日掲載：『Pink Moon & Sweet Room／Saint Vega』『恋するチョコレート キャレ　9枚入（葛飾北斎 冨嶽三十六景パッケージ）／ISHIYA』『めぐりソックス【foxco 限定パッケージ】／eume』

●12月17日掲載：『For Someone, Somewhere.／PARCO 2020 クリスマスキャンペーン』『SILK／Black Boboi』『愛しのダディー殺害計画』

●12月11日掲載：『魔女をまもる。上中下／槇えびし』『キーバ ヨーグリティエナジー』『JINS 1DAY COLOR』

●12月2日掲載『アバンデミック／アーバンギャルド』『ふたりでちょうど２００％／町屋良平』『RINGO × シルバニアファミリー』

●11月27日掲載：『はじめまして現代川柳／小池正博 編著』「ハーゲンダッツ ミニカップ『バニラ』ほかアートパッケージ」『女の子の憂鬱／果歩』

●11月25日掲載：『極彩色の祝祭／ROTH BART BARON』『WATERS takeshiba』『オルタネート／加藤シゲアキ』

●11月12日掲載：『BAECUL／gato』『おれは短大出／堀道広』『スパークルミスト／SINCERE GARDEN』
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