【DESIGN DIGEST】CDジャケット『GRADATI∞N／Little Glee Monster』、商品パッケージ『tiny tiny／niko and ...』、書籍カバー 『わたしたちが光の速さで進めないなら／キム・チョヨプ著、カン・バンファ、ユン・ジヨン訳』（2021.1.20）

DESIGN DIGEST
「本」「ポスター」「パッケージ」「映像作品」「Web」など、魅力的な最新のデザインを毎週ダイジェストでお届けします。【一覧はこちら】
2021/1/20
●Illustrator：Masanori Ushiki
●Photographer：Daisuke Ito［SIGNO］
●Prop：Shinsuke Kobayashi［elephantlive］
2021
ソニー・ミュージックレーベルズ
2020
アダストリア
『わたしたちが光の速さで進めないなら』
●Illustrator：カシワイ
早川書房
2020
●12月25日掲載：『Pink Moon & Sweet Room／Saint Vega』『恋するチョコレート キャレ 9枚入（葛飾北斎 冨嶽三十六景パッケージ）／ISHIYA』『めぐりソックス【foxco 限定パッケージ】／eume』
●12月17日掲載：『For Someone, Somewhere.／PARCO 2020 クリスマスキャンペーン』『SILK／Black Boboi』『愛しのダディー殺害計画』
●12月11日掲載：『魔女をまもる。上中下／槇えびし』『キーバ ヨーグリティエナジー』『JINS 1DAY COLOR』
●12月2日掲載『アバンデミック／アーバンギャルド』『ふたりでちょうど２００％／町屋良平』『RINGO × シルバニアファミリー』
●11月27日掲載：『はじめまして現代川柳／小池正博 編著』「ハーゲンダッツ ミニカップ『バニラ』ほかアートパッケージ」『女の子の憂鬱／果歩』
●11月25日掲載：『極彩色の祝祭／ROTH BART BARON』『WATERS takeshiba』『オルタネート／加藤シゲアキ』
●11月12日掲載：『BAECUL／gato』『おれは短大出／堀道広』『スパークルミスト／SINCERE GARDEN』