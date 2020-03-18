 【DESIGN DIGEST】書籍カバー『東京普請日和／湊ナオ』、商品パッケージ『おいしくモグモグたべるチョコ＜クリームチーズ＆クランベリー＆3種の素材＞』（2020.3.19） | デザインってオモシロイ -MdN Design Interactive-

【DESIGN DIGEST】書籍カバー『東京普請日和／湊ナオ』、商品パッケージ『おいしくモグモグたべるチョコ＜クリームチーズ＆クランベリー＆3種の素材＞』（2020.3.19）

2020.3.18 WED

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デザイン・アート

2020.3.18 WED

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DESIGN DIGEST
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2020/3/19
書籍カバー
湊ナオ『東京普請日和』
帯あり

帯あり

●Designer：アルビレオ
●Illustrator：いとうあつき
2020
日本経済新聞出版社
「第11回日経小説大賞」を受賞した、湊ナオによる『東京普請日和』。五輪を目前に控えた東京。建築設計に携わる若者が、破天荒な芸術家の兄に振り回されながら、自身のアイデンティティを見いだしていく……。装画はイラストレーターのいとうあつきが担当。兄弟のバックに大都会・東京ならではの景色を感じさせるビル群を描きながらも、柔らかな色彩のタッチで抒情的な雰囲気を醸し出すアートワークに。
商品パッケージ
『おいしくモグモグたべるチョコ＜クリームチーズ＆クランベリー＆3種の素材＞』
●制作：森永製菓
2020
森永製菓
ちょっとカラダに良さそうな素材がたっぷり詰まったチョコ「おいしくモグモグたべるチョコ」シリーズの新作が2020年2月に登場。クリームチーズパウダーとクランベリーをホワイトチョコレートに練り込んだ一品だ。メリハリをつけたアナログ感のある商品ロゴを中心に、チーズや穀物などの素材画像を散りばめた、商品の魅力が伝わるナチュラルテイストのかわいらしいパッケージとなっている。
Brand-New！DESIGN DIGEST
●3月9日掲載：『ホワイトキャンディブレンドドリップバッグ／猿田彦珈琲』『金木犀とメテオラ／安壇美緒』『OYOGE』

●2月27日掲載：『東北風土マラソン＆フェスティバル2020』『これでもいいのだ／ジェーン・スー』『海苔の瞳』

●2月19日掲載：『ミッドサマー』「まかないこすめ『桜』シリーズ」『ル ブルトン』

●2月12日掲載：『AKOMEYA Cat’s-猫のお福分け-』『猫君／畠中恵』『キャラメルゴースト缶／キャラメルゴーストハウス』

●2月5日掲載：『Opportunity／DracoVirgo』『and and　運命の組み合わせボトル』『魔法のサーカスと奇跡の本／エリカ・スワイラー』

●1月29日掲載：2020年バレンタインチョコレート特集／COCKTAIL CHOCOLAT BAR、資生堂パーラーなど、国内ブランドに注目

●1月22日掲載：『失恋スクラップ／コレサワ』『ぷくぷく／森沢明夫』『北海道の現在（イマ）を、東京で知る。− 有楽町 どさんこ旅サロン −』

●1月15日掲載：『Good News Is Bad News／Helsinki Lambda Club』『やっさもっさ／獅子文六』
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