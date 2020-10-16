 【DESIGN DIGEST】CD・LPジャケット『WAKEN／Cuushe』、書籍カバー『NO YOUTH NO JAPAN vol.1』、映画ポスター『ハッピー・オールド・イヤー』（2020.10.15） | デザインってオモシロイ -MdN Design Interactive-

【DESIGN DIGEST】CD・LPジャケット『WAKEN／Cuushe』、書籍カバー『NO YOUTH NO JAPAN vol.1』、映画ポスター『ハッピー・オールド・イヤー』（2020.10.15）

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デザイン・アート

2020.10.15 THU

Brand-New！
DESIGN DIGEST
「本」「ポスター」「パッケージ」「映像作品」「Web」など、魅力的な最新のデザインを毎週ダイジェストでお届けします。【一覧はこちら
2020/10/15
CD・LPジャケット
Cuushe『WAKEN』
CD版

CD版

LP版

LP版

●Designer：A+A Paris
●Illustrator：久野遥子
2020
FLAU
独創的な歌の世界が海外の主要音楽メディアやブログで高評価を得ている、京都出身のアーティスト・Cuushe。2020年11月には、5年ぶりとなる3枚目のアルバム『WAKEN』をリリースする。ジャケットは、パリで活動するグラフィックデザイナーのA+A Paris、映像やイラスト、漫画を中心に制作している久野遥子によるもの。干された着ぐるみや、独特の色使いなど、楽曲同様に幻想的でドラマティックな趣を感じさせるアートワークだ。
書籍カバー
『NO YOUTH NO JAPAN vol.1』
表

裏

●Designer：平山みな美
2020
よはく舎
U30世代のための政治と社会の教科書メディアとして、2019年7月にInstagramで開設されたアカウント「NO YOUTH NOJAPAN」。その中の投稿から「投票」をメインに一部抜粋をし、説明などを加筆したZINE第1号『NO YOUTH NO JAPAN vol.1』。デザインを手掛けたのは、平山みな美。情報量が多く、難しく感じてしまう「政治」や「社会問題」をインフォグラフィックで表現。また、コンパクトなサイズ感で目新しさを演出している。
映画ポスター
『ハッピー・オールド・イヤー』

2020年12月11日（金）より順次公開 (c) 2019 GDH 559 Co., Ltd.

2020年12月11日（金）より順次公開
(c) 2019 GDH 559 Co., Ltd.

●Designer：大寿美トモエ
●Illustrator：STOMACHACHE.
2020
ザジフィルムズ、マクザム
世界的にも注目を集めるタイ映画界の新世代監督、ナワポン・タムロンラタナリットによる“断捨離ムービー”『ハッピー・オールド・イヤー』。「第15回大阪アジアン映画祭」ではグランプリを獲得している。日本版ポスターは、デザインを大寿美トモエ、イラストをSTOMACHACHE.が担当。ぬいぐるみやレコードなど、仕分けるものを散りばめ、ややトーンを落とした背景の色合いが、かわいらしくもセンチメンタルな雰囲気が漂うポスターに。
Brand-New！DESIGN DIGEST
●10月8日掲載：『いいちこ下町のハイボール』『more local／DENIMS』『くらげ色の蜜月／戸川昌子』

●10月1日掲載：『ポテボルダ』『デリカメゾン』『逃避行の窓／碧海祐人』

●9月25日掲載：『DENIM SHIRT GIRL／大橋ちっぽけ』『昼ビ』『日本語を、取り戻す。／小田嶋隆』

●9月18日掲載：『DEMAGOG／キタニタツヤ』『Genesis されど星は流れる／堀晃ほか』『チケットサプリ』

●9月11日掲載：『ルルルン クレンジングマイルドジェル』『竹林の七探偵／田中啓文』

●9月2日掲載：『HIGASA FOR ALL 日陰と距離を持ち歩こう。』『Long time no sea／みぃなとルーチ』『ABT6C』シリーズ

●8月28日掲載：『POSTBOX COOKIES』『ソワレ』『朗らかな皮膚とて不服／ずっと真夜中でいいのに。』

●8月24日掲載：『踊る星座／青山七恵』『ZENB VEGE BITESキャロット／ミツカングループZENB』『2020年 秋限定メイク／ファンケル』

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