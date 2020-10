【DESIGN DIGEST】CD・LPジャケット『WAKEN／Cuushe』、書籍カバー『NO YOUTH NO JAPAN vol.1』、映画ポスター『ハッピー・オールド・イヤー』（2020.10.15）

『NO YOUTH NO JAPAN vol.1』

U30世代のための政治と社会の教科書メディアとして、2019年7月にInstagramで開設されたアカウント「 NO YOUTH NOJAPAN 」。その中の投稿から「投票」をメインに一部抜粋をし、説明などを加筆したZINE第1号『NO YOUTH NO JAPAN vol.1』。デザインを手掛けたのは、 平山みな美 。情報量が多く、難しく感じてしまう「政治」や「社会問題」をインフォグラフィックで表現。また、コンパクトなサイズ感で目新しさを演出している。

2020年12月11日(金)より順次公開

(c) 2019 GDH 559 Co., Ltd.