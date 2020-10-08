 【DESIGN DIGEST】商品パッケージ『いいちこ下町のハイボール』、CDジャケット『more local／DENIMS』、書籍カバー『くらげ色の蜜月／戸川昌子』（2020.10.08） | デザインってオモシロイ -MdN Design Interactive-

【DESIGN DIGEST】商品パッケージ『いいちこ下町のハイボール』、CDジャケット『more local／DENIMS』、書籍カバー『くらげ色の蜜月／戸川昌子』（2020.10.08）

2020.10.8 THU

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デザイン・アート

2020.10.8 THU

Brand-New！
DESIGN DIGEST
「本」「ポスター」「パッケージ」「映像作品」「Web」など、魅力的な最新のデザインを毎週ダイジェストでお届けします。【一覧はこちら
2020/10/8
商品パッケージ
『いいちこ下町のハイボール』
●Creative Director：河北秀也
●Art Director＋Designer＋Illustrator：澤村祐介
●Designer：久力健志
2020
三和酒類
本格焼酎「いいちこ」が史上初となる缶入りの製品『いいちこ下町のハイボール』を新発売。「新しいハイボール体験を提供したい」という思いから誕生し、プロが作るハイボールを再現している。レトロな趣のパッケージデザインで、女性の首元にいいちこの“い”の字をあしらっているのが印象的だ。また、同ブランドの知名度・象徴・歴史を踏まえながら、イメージを刷新。潜在層への開拓を狙うデザインに仕上げている。
CDジャケット
DENIMS『more local』
●Designer：Misato Iwamoto
●Illustrator：Shogo Ogoshi
2020
OSAMI studio
大阪堺出身のロックバンド・DENIMS。「古い物好きだけど新しい事をしたい。大人だけど子供のように。お洒落だけど泥臭い。」をコンセプトに活動。2020年9月には3枚目のミニアルバム『more local』を自主レーベルからリリースした。アートワークはイラストレーターのShogo Ogoshiが担当している。ポップな色使いと、ドクロや河童、天狗といった化け物・妖怪を描いたユニークで愛らしさも感じさせるジャケットデザインに。
書籍カバー
戸川昌子『くらげ色の蜜月』
●Designer：坂野公一［welle design］
●Illustrator：SRBGENk
2020
竹書房
江戸川乱歩賞作家・戸川昌子の短編集『くらげ色の蜜月』。旧い結婚観が招いた悲哀劇を描く表題作「くらげ色の蜜月」、虫と狂気の物語「蟻の声」など、初収録作品を含む円熟期の作品が収められている。装丁は坂野公一によるもので、本作は、山村正夫の『断頭台／疫病』に続き、余白を活かした大胆なデザインだ。イラストはオカルトやホラーを得意とするSRBGENkが手掛けている。狂気と美、エロスが混じり合う書籍カバーだ。
Brand-New！DESIGN DIGEST
●10月1日掲載：『ポテボルダ』『デリカメゾン』『逃避行の窓／碧海祐人』

●9月25日掲載：『DENIM SHIRT GIRL／大橋ちっぽけ』『昼ビ』『日本語を、取り戻す。／小田嶋隆』

●9月18日掲載：『DEMAGOG／キタニタツヤ』『Genesis されど星は流れる／堀晃ほか』『チケットサプリ』

●9月11日掲載：『ルルルン クレンジングマイルドジェル』『竹林の七探偵／田中啓文』

●9月2日掲載：『HIGASA FOR ALL 日陰と距離を持ち歩こう。』『Long time no sea／みぃなとルーチ』『ABT6C』シリーズ

●8月28日掲載：『POSTBOX COOKIES』『ソワレ』『朗らかな皮膚とて不服／ずっと真夜中でいいのに。』

●8月24日掲載：『踊る星座／青山七恵』『ZENB VEGE BITESキャロット／ミツカングループZENB』『2020年 秋限定メイク／ファンケル』

●8月12日掲載：『おいしさうまれる栃木デザイン缶・おいしさあふれる群馬デザイン缶／サッポロ生ビール黒ラベル』『eatreat.TEA』『ニュアンス／いゔどっと』

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