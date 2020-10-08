【DESIGN DIGEST】商品パッケージ『いいちこ下町のハイボール』、CDジャケット『more local／DENIMS』、書籍カバー『くらげ色の蜜月／戸川昌子』（2020.10.08）

DESIGN DIGEST
「本」「ポスター」「パッケージ」「映像作品」「Web」など、魅力的な最新のデザインを毎週ダイジェストでお届けします。【一覧はこちら】
2020/10/8
●Art Director＋Designer＋Illustrator：澤村祐介
●Designer：久力健志
2020
三和酒類
●Illustrator：Shogo Ogoshi
2020
OSAMI studio
●Illustrator：SRBGENk
2020
竹書房
●10月1日掲載：『ポテボルダ』『デリカメゾン』『逃避行の窓／碧海祐人』
●9月25日掲載：『DENIM SHIRT GIRL／大橋ちっぽけ』『昼ビ』『日本語を、取り戻す。／小田嶋隆』
●9月18日掲載：『DEMAGOG／キタニタツヤ』『Genesis されど星は流れる／堀晃ほか』『チケットサプリ』
●9月11日掲載：『ルルルン クレンジングマイルドジェル』『竹林の七探偵／田中啓文』
●9月2日掲載：『HIGASA FOR ALL 日陰と距離を持ち歩こう。』『Long time no sea／みぃなとルーチ』『ABT6C』シリーズ
●8月28日掲載：『POSTBOX COOKIES』『ソワレ』『朗らかな皮膚とて不服／ずっと真夜中でいいのに。』
●8月24日掲載：『踊る星座／青山七恵』『ZENB VEGE BITESキャロット／ミツカングループZENB』『2020年 秋限定メイク／ファンケル』
●8月12日掲載：『おいしさうまれる栃木デザイン缶・おいしさあふれる群馬デザイン缶／サッポロ生ビール黒ラベル』『eatreat.TEA』『ニュアンス／いゔどっと』